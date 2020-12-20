AP: Белый дом остановил публикацию заявлений о причастности России к кибератаке

Белый дом подготовил заявление с официальными обвинениями России в недавних кибератаках на американские учреждения, однако получил указание воздержаться от его публикации. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на агентство Associated Press.

«Чиновники в Белом доме были готовы выступить с заявлением, в котором обвиняли Россию в том, что она является «главным действующим лицом» в хакерской атаке, еще в пятницу днем, но в последнюю минуту им было дано указание остановить публикацию», — говорится в сообщении.

Ранее американские спецслужбы сообщили, что компьютерные сети федерального правительства США долгое время подвергались кибератакам.

До этого агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, сумела получить доступ к системе министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитить их данные. Кроме того, якобы могло быть взломано министерство внутренней безопасности США. Газета The Washington Post со ссылкой на источники написала, что в причастности ко взлому обвинили российских хакеров. При этом никаких доказательств нет. Москва назвала обвинения американских СМИ безосновательными.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Помпео назвал Россию врагом США

— Помпео обвинил Россию в кибератаках на госведомства Штатов

— СМИ: от приписываемой РФ хакерской атаки пострадали 200 организаций по всему миру