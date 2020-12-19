В РПЦ не считают Байдена «полноценным» христианином

Избранного президента США Джо Байдена нельзя считать «полноценным» христианином из-за его высказываний, заявил глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала «Россия 24».

«С одной стороны, он позиционирует себя как католик, но с другой стороны, те высказывания, которые делал Байден, <...> не позволяют воспринимать его как полноценного католика», – отметил митрополит.

Священнослужитель отметил, что заявления Байдена на тему ЛГБТ и смены пола, в том числе для детей, «радикально расходятся с католическим учением и вообще с христианским вероучением».

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