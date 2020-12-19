Генконсульство США во Владивостоке закрывается, в Екатеринбурге приостанавливает работу

Госсекретарь США Майкл Помпео принял решение закрыть генконсульство США во Владивостоке и приостановить работу генконсульства в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя Госдепа.

«Госсекретарь в тесной консультации с послом Джоном Салливаном принял решение закрыть генконсульство США во Владивостоке и приостановить работу генконсульства США в Екатеринбурге», - отметил дипломат.

Отмечается, что это решения принято «в рамках наших постоянных усилий по обеспечению безопасной и надежной работы дипломатической миссии США в Российской Федерации».

На данный момент никаких действий, связанных с российскими генконсульствами в США, не планируется, подчеркивается в сообщении.

Ранее в связи с обострением эпидемиологической обстановки генконсульство России в Нью-Йорке закрылось на карантин. Затем СМИ сообщили, что американские власти могут закрыть дипмисии США в Екатеринбурге и Владивостоке.

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