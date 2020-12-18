В правительстве поддержали законопроект о президентских сроках
Валерия Исполатова
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Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала проект, который позволяет действующему президенту вновь баллотироваться на пост главы государства, передает ТАСС.
«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», — говорится в документе комиссии.
Законопроект, о котором идет речь, был внесен в Госдуму в ноябре. Авторами инициативы стали депутаты ГД Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также член Совфеда Андрей Клишас.
Согласно документу, действующий глава государства может претендовать еще на два президентских срока.