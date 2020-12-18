Еще один депутат Госдумы скончался от коронавируса

Депутат Государственной думы от КПРФ Валентин Шурчанов скончался на 74-м году жизни после заражения коронавирусом. Об этом сообщил РИА «Новости» его однопартиец, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов.

Гаврилов уточнил, что Шурчанова не стало в пятницу, 18 декабря, в 14.40 мск. Он отметил, что депутат был очень добрым человеком, который никогда не жаловался.

«Очень добрый, душевный, деликатный», — добавил парламентарий.

Известно, что это уже второй депутат ГД, ушедший из жизни из-за пандемии COVID-19. В сентябре после заболевания коронавирусом умер депутат от КПРФ Ваха Агаев.