Экс-президент США Джимми Картер захотел привиться от коронавируса

Бывший президент США, 96-летний Джимми Картер изъявил желание привиться от коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на странице неправительственной организации Центр Картера (The Carter Center) в Twitter.

«После консультации врачей президент Картер ожидает возможности привиться от COVID-19, когда вакцина станет доступной для него», — говорится в сообщении.

Ранее президент Картер и его супруга Розалин публично поддержали усилия по проведению вакцинации в США и призвали всем без исключения гражданам привиться от инфекции.

Бывшие американские лидеры Джордж Буш, Билл Клинтон и Барак Обама также изъявляли желание делать прививки от COVID-19.

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