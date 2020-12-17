Песков назвал ориентировочную продолжительность пресс-конференции Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ориентировочную продолжительность пресс-конференции главы государства. Об этом сообщает Кремлевский пул со ссылкой на Пескова.

По словам помощника президента, общение Путина с журналистами будет длиться 3,5 — 4 часа.

В этом году во время проведения пресс-конференции Путин находится в Нового-Огарево. Аккредитованные журналисты зададут свои вопросы по видеосвязи из Центра Международной торговли.

В 2019 году президент РФ успел ответить на 57 вопросов журналистов. Рекорд был поставлен в 2008 году — тогда Путин ответил на 80 вопросов.

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