Разведка США перенесла публикацию доклада о вмешательстве в выборы

Американская разведка опубликует доклад о вмешательстве других стран в ноябрьские выборы в США позже установленного срока. Ранее она должна была сделать это

в установленный Конгрессом США срок — в пятницу, 18 декабря. Об этом в Twitter написала глава отдела стратегических коммуникаций Национальной разведки США Аманда Шох.

Она заявила, что разведывательное сообщество не укладывается в данный срок, чтобы «представить оценку внешних угроз на выборах в США в 2020 году».

По словам Шох, еще не все американские спецслужбы до конца завершили работу по подготовке доклада.

По информации телеканала Fox News, перенос доклада может быть связан с разногласиями среди сотрудников разведки о необходимости упоминать возможные попытки Китая вмешаться в выборы в США.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основные претенденты на пост главы государства — демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. Ведущие американские СМИ объявили о победе Байдена, однако Трамп это не признает и оспаривает результаты выборов в ряде штатов.

В соответствии с двухступенчатой системой выборов президента США, 14 декабря в стране голосуют выборщики. Итоги голосования выборщиков 6 января утвердит конгресс США.

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