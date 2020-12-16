Медведев заявил, что «разнотык» является хронической проблемой России

Работа «вразнотык» является хронической проблемой России. Такое мнение высказал зампредседателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев на заседании по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций, передает РИА «Новости».

«Это у нас, к сожалению, хроническая проблема, когда вроде все занимаются полезным делом, все в материале, но разнотык, и многие люди делают одну и ту же работу», — сказал Медведев.

Он призвал ведомства работать слаженно и попросил Минздрав и Минобрнауки сформировать комплексный межведомственный план научных исследований так, чтобы скоординировать исследовательские повестки дня различных министерств.

Медведев также подчеркнул, что России нужны передовые научные исследования по противодействию антимикробной резистентности.

«Разнотык» — сборник произведений писателя Михаила Зощенко. Книга вышла в 1923 году.