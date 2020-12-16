МВД сообщило о снижении числа мигрантов в России

В МВД России сообщили, что численность иностранных мигрантов в стране составляет 6,3 млн человек. Об этом РИА «Новости» рассказали в ведомстве.

В министерстве указали, что ежегодно в России находится от 9 до 11 млн иностранных граждан.

«В этом году их численность постепенно снижалась и в настоящее время составляет примерно 6 миллионов человек (6,3 миллиона)», — говорится в сообщении.

В МВД отметили, что разрешение на временное проживание или вид на жительство есть у порядка миллиона человек.

Там также сообщили, что по состоянию на 1 ноября 2020 года на основании патентов в стране работают 1,3 млн иностранных граждан. При этом в аналогичном периоде 2019 года эта цифра составляла 1,7 млн. Кроме того, как добавили в ведомстве, 85 тысяч мигрантов имеют разрешения на работу.

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