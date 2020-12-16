Сенат США утвердил кандидатуру Фишер на должность нового посла в Минске
Антон Демидов
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Сенат Конгресса США единогласным решением утвердил кандидатуру американского дипломата Джули Фишер на должность нового посла в Минске, передает ТАСС.
Отмечается, что на заседании Сената также рассматривалась и кандидатура Джонатана Пратта на пост посла в Джибути.
»[Обе] кандидатуры утверждены», — сообщил председательствовавший на заседании сенатор Пэт Робертс (республиканец от штата Канзас).
Ранее Фишер была временным поверенным в делах посольства США в России.
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