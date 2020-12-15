Болсонару планирует тесно сотрудничать с Байденом

Президент Бразилии Жаир Болсонару, который до сих пор не комментировал выборы главы государства в США, заявил, что планирует тесно сотрудничать с избранным Джо Баденом после начала его президентского срока. Об этом пишет Reuters.

По словам бразильского лидера, он и министр иностранных дел страны Эрнесту Араужу обсуждают начало контактов с Байденом.

Болсонару не раз публично поддерживал действующего президента США Дональда Трампа. Бразильский политик заявлял, что Трамп, известный своей непредсказуемостью, — его главный пример для подражания.

Комментируя результаты американских выборов, Болсонару вслед за Трампом говорил об их фальсификации.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основные претенденты на пост главы государства — демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. Ведущие американские СМИ объявили о победе Байдена, однако Трамп это не признает и оспаривает результаты выборов в ряде штатов.

В соответствии с двухступенчатой системой выборов президента США, 14 декабря в стране голосуют выборщики. Итоги голосования выборщиков 6 января утвердит конгресс США.

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