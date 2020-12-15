В Европарламенте предложили открыть в Брюсселе офис белорусской оппозиции

Более 100 депутатов Европарламента подписали обращение, где предложили спикеру ЕП Давиду Сассоли открыть в Брюсселе постоянный офис лауреатов премии Сахарова, которую в этом году получили представители белорусской оппозиции. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Европейской народной партии (EPP).

Депутаты также предложили объявить об этом в среду, 16 декабря, на церемонии вручения премии.

«Дальше все будет зависеть от спикера Европарламента Давида Сассоли», — сказали в пресс-службе партии.

В документе подчеркивается, что лауреатов премии нужно обеспечить офисом и ресурсами для правозащитной деятельности.

«Такой Офис премии Сахарова Европейского парламента, предоставляемый на год до следующего вручения премии, может дать необходимую поддержку лауреатам, стать платформой для объединения усилий многих лауреатов премии Сахарова в борьбе за демократические ценности», — написали депутаты.

Премию академика Андрея Сахарова от Европарламента в 2020 году получила оппозиция Белоруссии, включая бывшего кандидата в президенты республики Светлану Тихановскую.

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