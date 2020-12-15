В Раде продлили закон об особом статусе Донбасса

Верховная рада Украины 15 декабря продлила до конца 2021 года действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что законопроект продлевает еще на один год возможность временного введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, установленного статьей 1 закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

Отмечается, что помимо формальной пролонгации иных поправок в закон не внесено.

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