Мэр Перми покидает свой пост

Глава Перми Дмитрий Самойлов во вторник, 15 декабря, написал заявление об увольнении. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу горадминистрации.

Отмечается, что соответствующее заявление рассмотрят депутаты гордумы Перми на заседании 15 декабря. В этот же день будет назначен временно исполняющий обязанности главы города.

Самойлов находился на посту мэра Перми с 25 ноября 2016 года.

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