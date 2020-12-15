Мэр Перми покидает свой пост
Анна Светлова
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Глава Перми Дмитрий Самойлов во вторник, 15 декабря, написал заявление об увольнении. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу горадминистрации.
Отмечается, что соответствующее заявление рассмотрят депутаты гордумы Перми на заседании 15 декабря. В этот же день будет назначен временно исполняющий обязанности главы города.
Самойлов находился на посту мэра Перми с 25 ноября 2016 года.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Новосибирским чиновникам пригрозили увольнением за вечеринки