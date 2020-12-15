Трамп сообщил об отставке генпрокурора Барра

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил об отставке генпрокурора и министра юстиции США Уильяма Барра. Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.

Трамп отметил, что у него с министром были очень хорошие отношения, и что Барр проделал «замечательную» работу.

«Билл уйдет сразу перед Рождеством, чтобы провести праздники с семьей», — добавил президент.

В свою очередь Барр в письме Трампу, которое тот так же опубликовал в своем Twitter, уточнил, что покинет пост 23 декабря.

Исполняющим обязанности генпрокурора Трамп назначил Джеффа Розена — первого заместителя генпрокурора.

В последние недели СМИ писали о том, что Трамп хочет уволить Барра, публично заявившего, что на выборах президента 2020 года не было нарушений, которые бы могли повлиять на их исход.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основные претенденты на пост главы государства — демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. Ведущие американские СМИ объявили о победе Байдена, однако Трамп это не признает и оспаривает результаты выборов в ряде штатов.

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