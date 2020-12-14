Лавров оценил санкции США против Турции за покупку у России С-400

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал санкции США в отношении Турции за покупку российских зенитно-ракетных систем С-400. Об этом сообщает «Интерфакс».

Дипломат отметил, что Вашингтон в очередной раз проявил «аррогантное отношение к международному праву», применил нелигитимные односторонние принудительные меры.

По словам министра, США такими мерами «пользуются многие годы и даже десятилетия, налево и направо».

«Я думаю, это не добавляет авторитета США на международной арене», — сказал Лавров.

Ранее Минфин США ввел санкции против Турции за покупку у России зенитных ракетных систем С-400.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— США наказали Турцию за С-400

— США ввели санкции против Турции за покупку у России С-400