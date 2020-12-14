Лавров оценил санкции США против Турции за покупку у России С-400
Антон Демидов
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Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал санкции США в отношении Турции за покупку российских зенитно-ракетных систем С-400. Об этом сообщает «Интерфакс».
Дипломат отметил, что Вашингтон в очередной раз проявил «аррогантное отношение к международному праву», применил нелигитимные односторонние принудительные меры.
По словам министра, США такими мерами «пользуются многие годы и даже десятилетия, налево и направо».
«Я думаю, это не добавляет авторитета США на международной арене», — сказал Лавров.
Ранее Минфин США ввел санкции против Турции за покупку у России зенитных ракетных систем С-400.
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