Расследование спецпрокурора об истоках «российского дела» в США расширяется
Спецпрокурор Джон Дарем расширяет свою команду и добивается «отличного прогресса» в своем изучении происхождения истоков расследования якобы связи президента США Дональда Трампа и России. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на сотрудника федеральных правоохранительных органов, знакомого с ходом расследования.
По данным телеканала, Дарем добавляет в свою команду прокуроров. Однако пока неизвестно, кто они.
С мая 2019 года Дарем по поручению генпрокурора США Уильяма Барра осуществляет проверку обстоятельств начала американскими спецслужбами слежки за штабом Трампа.
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