СБУ возбудила дело о госизмене из-за исполнения депутатами гимна Венгрии

Служба безопасности Украины (СБУ) завела уголовное дело о госизмене после того, как депутаты Сюртовской сельской объединенной территориальной общины Закарпатской области исполнили гимн Венгрии. Об этом сообщает агентство «Украинские Новости» со ссылкой на источник в СБУ.

Как рассказал собеседник агентства, муниципальные депутаты сначала приняли присягу, а затем спели гимн Венгрии вместо украинского.

По его словам, СБУ открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), по ч. 1 ст. 111 (госизмена) и ч. 3 ст. 358 (подделка документов).

Ранее Служба безопасности Украины заявила об обысках у функционеров благотворительного фонда в Закарпатье из-за предполагаемого вмешательства во внутренние дела страны и нашла у них агитационные материалы за «Большую Венгрию». По данным украинских СМИ, украинская спецслужба провела обыски в Закарпатской области у лидера местной Партии венгров Украины Василия Брензовича. После этого инцидента посла Украины в Будапеште Любовь Непоп вызвали в МИД Венгрии для выражения протеста.

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