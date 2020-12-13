Пушков удивлен протестом Украины из-за расширения российских санкций

Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter выразил недоумение насчет протеста Киева из-за решения России расширить список санкций в отношении украинских физлиц.

«Удивлён протестом МИД Украины по поводу новых персональных санкций России против 849 украинцев», — прокомментировал он.

Политик упомянул, что украинская сторона в 2015 году первой ввела санкции против нескольких сотен российских граждан, а также неоднократно пополняла этот список.

«Против чего они протестуют? Против того, чем давно занимаются сами? А чего ждали?» – написал Пушков.

11 декабря российское правительство утвердило список из 849 имен, подпадающих под персональные санкции против Украины. После этого МИД Украины решительно осудил данное решение и выразил России протест.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Санкции против Украины: кто попал в «черный список» России

— Россия расширила антиукраинские санкции

— Украина выразила протест России из-за расширения списка санкций