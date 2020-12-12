В Тбилиси считают невозможным создание «платформы шести» по Южному Кавказу

Участие Грузии в каких-либо совместных с Россией форматах невозможно до тех пор, «пока РФ не выполнит свои международные обязательства». Об этом заявил замминистра иностранных дел республики Лаша Дарсалия в ответ на инициативу о создании в регионе «платформы шести», передает РИА «Новости».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Баку заявил, что вместе с руководителем Азербайджана Ильхамом Алиевым они обсуждают создание в регионе Южного Кавказа «платформы шести» для развития сотрудничества. Он отметил, что в платформу могут войти Турция, Азербайджан, Россия, Иран, Грузия и, «при желании», Армения.

Дарсалия отметил, что Грузия уже участвует в разных региональных форматах сотрудничества с Турцией и Азербайджаном, и в стране понимают «партнеров и дружеских стран» по усилению стабильности и мира на Южном Кавказе.

«Для существований форматов, в которых также будет подключена Россия, необходимо, чтобы она выполнила свои международные обязательства, что подразумевает минимум выполнение обязательства по прекращению огня, вывоз войск с территории Грузии, начало процесса возвращения беженцев и т.д.», — подчеркнул Дарсалия.

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