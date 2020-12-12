Россия ответит на санкции Британии за «нарушения прав человека» в Чечне

Россия введет ответные санкции в отношении Великобритании, где ранее были введены санкции против трех российских граждан по обвинениям в якобы нарушении прав человека в Чечне. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА «Новости».

10 декабря Лондон ввел ограничительные меры против «трех лиц и спецотряда быстрого реагирования «Терек», Магомеда Даудова (спикер парламента Чечни), Аюба Катаева (глава республиканского МВД) и Апти Алаудинова (замглавы МВД Чечни). Им запрещено въезжать на территорию королевства, а также их активы заморожены.

Захарова отметила, что в МИД РФ с «недоумением восприняли» решение Великобритании и уверены в его безосновательности. В российском ведомстве считают, что это наглядная демонстрация неготовности британских властей отказаться от своего конфронтационного курса в отношении России.

«С учетом принципа взаимности оставляем за собой право на принятие адекватных ответных мер», — заявила официальный представитель МИД РФ, отметив, что эти санкции негативно скажутся на российско-британских межгосударственных отношениях.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Британия ввела санкции против трех российских политиков