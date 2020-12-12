Трамп подписал временный бюджет
Максимс Краюшкинс
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Президент США Дональд Трамп подписал недельный временный бюджет, продлевающий работу правительства во избежание шатдауна. Об этом сообщает РИА «Новости».
Документ продлевает работу правительства до 18 декабря. Его единогласно утвердил Конгресс.
Ранее спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин согласовали план временного финансирования правительства для избежания шатдауна.
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