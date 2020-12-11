Захарова рассказала о работе своей мечты

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что для нее было «большой трагедией то», что ей не удалось заняться китайским направлением. Об этом она призналась в интервью группе «ВКонтакте» «Большая перемена».

Известно, что ее отец длительное время был секретарем и советником по культуре посольств СССР и России в Китае. По словам Захаровой, поэтому она стала учить китайский язык еще в школе в Китае, а затем продолжила его изучение в институте. Она отметила, что захотела заниматься азиатским направлением и желала быть профессионалом в этом.

«Я пришла в МИД и думала, что буду работать на китайском направлении. Но не случилось. Была у меня большая трагедия — потому что когда ты пять лет в институте готовишься к работе на китайском направлении, учишь язык, изучаешь страну... Я участвовала в большом количестве внеинститутских мероприятий, посвященных Китаю. У меня даже публикации были», — рассказала Захарова.

Дипломат добавила, что вакансий на этом направлении при трудоустройстве в российском внешнеполитическом ведомстве не было и пришлось как-то свою «пятилетнюю мечту» или «себя» «трансформировать».

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