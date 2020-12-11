ФБР заинтересовалось братом Байдена
Федеральное бюро расследований (ФБР) США заинтересовалось связями брата кандидата в президенты США Джо Байдена Джеймса с больничной компанией Americore Health, сообщает Politico со ссылкой на информированные источники.
По данным издания, федеральные власти Западного округа Пенсильвании расследуют дело обанкротившейся компании Americore Health и интересуются ролью Джеймса Байдена в компании.
При этом на данным момент нет свидетельств, что сам Джо Байден является фигурантом расследования, отмечает издание.
Ранее в штате Делавэр было также инициировано расследование по уплаченным сыном демократа налоговым отчислениям. В штабе Байдена выразили поддержку Хантеру.
3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства стали демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.
7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.
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