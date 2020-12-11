Трутнев анонсировал переезд полпредства ДФО во Владивосток

Полномочное представительство президента России в Дальневосточном федеральном округе начнет переезжать из Хабаровска во Владивосток в начале следующего года, заявил глава полпредства Юрий Трутнев. Его слов приводит ТАСС.

«Полпредство начнет переезжать в январе будущего года», – заявил Трутнев.

Представитель президента отметил, что для переезда все готово. При этом он допустил, что процесс будет не одномоментным.

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