Трутнев анонсировал переезд полпредства ДФО во Владивосток
Семён Сонный
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Полномочное представительство президента России в Дальневосточном федеральном округе начнет переезжать из Хабаровска во Владивосток в начале следующего года, заявил глава полпредства Юрий Трутнев. Его слов приводит ТАСС.
«Полпредство начнет переезжать в январе будущего года», – заявил Трутнев.
Представитель президента отметил, что для переезда все готово. При этом он допустил, что процесс будет не одномоментным.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Трутнев оценил ситуацию с коронавирусом в Хабаровском крае