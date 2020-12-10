Борис Джонсон заявил о «большой вероятности» срыва торгового соглашения с EC

Британский премьер Борис Джонсон считает, что существует «большая вероятность» того, что Великобритания не сможет заключить торговое соглашение с ЕС. Об этом сообщает BBC.

Он добавил, что переговоров «еще не было».

Это произошло после того, как на встрече Джонсона в Брюсселе с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен не удалось добиться прогресса.

Официальными лицами не удалось преодолеть препятствия в ключевых областях, включая правила конкуренции и права рыболовства.

Как сообщалось, переходный период после Brexit заканчивается 31 декабря, однако торгового соглашения между Великобританией и Евросоюзом все еще нет. Противоречий между сторонами оказалось слишком много, и по каждому из них они занимали принципиальную позицию. Хотя стороны движутся к компромиссу, ситуацию осложняют разногласия внутри самого ЕС. В ходе последнего раунда переговоров Париж неожиданно заявил о новых требованиях к Лондону и даже о возможном переносе переговоров на следующий год.

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