Трамп: CША признали суверенитет Марокко над Западной Сахарой
Антон Демидов
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Президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Марокко над Западной Сахарой. Об этом он сообщил в своем Twitter.
Американский лидер напомнил, что Марокко признали США еще в 1777 году.
«Так что уместно, что мы признали их суверенитет над Западной Сахарой», — написал Трамп.
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