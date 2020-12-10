Трамп: CША признали суверенитет Марокко над Западной Сахарой

Президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Марокко над Западной Сахарой. Об этом он сообщил в своем Twitter.

Американский лидер напомнил, что Марокко признали США еще в 1777 году.

«Так что уместно, что мы признали их суверенитет над Западной Сахарой», — написал Трамп.

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