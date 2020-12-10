Трамп сообщил об установлении дипотношений между Израилем и Марокко
Антон Демидов
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Президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Марокко договорились об установлении дипломатических отношений. Об этом он написал в своем Twitter.
«Два наших больших друга, Израиль и Королевство Марокко, договорились об установлении дипломатических отношений в полном объеме», — написал Трамп.
Он также заявил, что данное событие стало «огромным рывком к миру на Ближнем Востоке».
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