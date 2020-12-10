Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на параде в Баку призвал Армению взяться за ум. Об этом сообщает ТАСС.

«Армении следует взяться за ум. Армянские политики, диаспора обрекли свой народ на беду. Если армянский народ сможет извлечь уроки из Карабахской войны, то в регионе начнется новая эра», — подчеркнул турецкий лидер.

Ранее сообщалось, что парад Победы начался на площади Свободы в Баку. На мероприятие прибыли президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. В параде принимают участие более 3 тыс. военнослужащих, задействованы до 150 единиц военной техники. Турецкие военные также участвуют на торжественном шествии.

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