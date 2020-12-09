Президентом Швейцарии на 2021 год избран Ги Пармелан

Президентом Швейцарии на 2021 год официально избран Ги Пармелан, глава федерального департамента (министерства) экономики, образования и науки страны. Об этом сообщается на странице швейцарского парламента в Twitter.

Отмечается, что за Пармелана 9 декабря проголосовали две палаты парламента — национальный совет и совет кантонов. Это голосование имело формальный характер, поскольку традиционно новым президентом страны становится человек, который до этого занимал должность вице-президента.

По информации парламента, Пармелан получил 188 голосов из 202 действительных. Вице-президентом Швейцарии в следующем году станет глава федерального департамента по международным делам (МИД) Швейцарии Игнацио Кассис.

Пармелану 61 год, должность в правительстве страны он занимает с 2016 года. До конца 2018 года Пармелан возглавлял федеральный департамент обороны, гражданской защиты и спорта. В начале 2019 года он стал главой министерства экономики, образования и науки.