Госдума приняла закон о неприкосновенности экс-президентов России

Государственная Дума в окончательном чтении приняла закон о гарантиях бывшим президентам России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Нововведение устанавливает, что экс-президента нельзя будет привлечь к ответственности, допросить или обыскать.

Авторами инициативы стали депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. По словам Крашенинникова, закон призван защитить бывших российских лидеров от необоснованных преследований и нападок, а также утверждает значимость роли главы государства в системе публичной власти.

Отмечается, что инициировать лишение экс-президента неприкосновенности смогут депутаты Госдумы. Для этого поддержать инициативу будут должны обе палаты парламента, Верховный и Конституционный суды РФ.

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