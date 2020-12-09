Техас потребовал отменить результаты выборов в четырех штатах США

Генпрокурор штата Техас Кен Пакстон обратился в Верховный суд США с требованием признать недействительными результаты выборов президента в четырех «колеблющихся штатах», которые помогли одержать победу кандидату от демократов Джо Байдену, передает телеканал CNBC.

В своем иске Пэкстон утверждает, что голосование в штатах Висконсин, Джорджия, Мичиган и Пенсильвания прошли с нарушениями Конституции. По его словам, власти этих штатов под предлогом пандемии коронавируса незаконно изменяли электоральное законодательство.

При этом ряд экспертов в области права уже назвали инициативу Техаса «беспрецедентным политическим театром в истории Америки». Генпрокурор Мичигана Дана Нессел считает требования, выдвинутые Пэкстеном, «рекламным трюком».

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства стали демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.

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