Тимошенко в третий раз стала бабушкой
Антон Демидов
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Бывший премьер-министр Украины, лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко снова стала бабушкой. Таким образом, у нее уже есть два внука и одна внучка, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на секретаря фракции в Киевском городском совете Татьяну Мелихову.
Отмечается, что дочь политика, Евгения Тимошенко родила сына.
У Евгении и ее мужа, бизнесмена Артура Чечеткина, также имеется четырехлетняя дочь и однолетний сын.
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