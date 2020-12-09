Тимошенко в третий раз стала бабушкой

Бывший премьер-министр Украины, лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко снова стала бабушкой. Таким образом, у нее уже есть два внука и одна внучка, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на секретаря фракции в Киевском городском совете Татьяну Мелихову.

Отмечается, что дочь политика, Евгения Тимошенко родила сына.

У Евгении и ее мужа, бизнесмена Артура Чечеткина, также имеется четырехлетняя дочь и однолетний сын.

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