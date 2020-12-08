РФПИ готов производить «Спутник V» на Украине

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) готов сотрудничать с Киевом по вопросу организации производства российской вакцины коронавируса нового типа «Спутник V» на Украине, сообщается на сайте фонда.

«РФПИ подтверждает готовность к сотрудничеству [с Украиной] и совместной работе для организации поставок и производства вакцины «Спутник V» <...> «Спутник V» поможет спасти жизни украинских граждан и защитить их от заражения коронавирусной инфекцией в это непростое для всей планеты время», – заявил генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев.

Ранее сообщалось, что глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук допустил возможность производства российской вакцины от коронавируса нового типа на Украине.

До этого украинский минздрав заявлял, что не будет закупать или получать российские вакцины против коронавируса.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Медведчук допустил возможность производства российской вакцины от COVID на Украине

— Украинский депутат назвал отказ от вакцины из РФ соучастием в убийстве народа

— На Украине сочли «несуществующей» российскую вакцину от COVID-19