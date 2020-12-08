Оппозиционные партии Армении начинают протесты по истечении срока ультиматума Пашиняну

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян заявил, что семнадцать оппозиционных партий Армении начинают акции протеста после истечения срока, в течение которого они требовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Ранее оппозиция Армении поставила ультиматум премьеру с требованием уйти в отставку до 12.00 по местному времени 8 декабря.

«Дорогие сограждане, как видите, сейчас уже 12:08, а Пашинян не подал в отставку. Начиная с этой секунды до 17.00 вы свободно можете устраивать акции мирного гражданского неповиновения», — сказал он в ходе прямого эфира на своей странице в Facebook.

Сагателян призвал соотечественников действовать в рамках закона и не поддаваться на провокации. Правоохранителей он попросил обеспечить возможность гражданам провести мирные акции.

Почти месяц оппозиция Армении выходит на улицы с требованием отставки Пашиняна после договора о прекращении огня в Нагорном Карабахе 10 ноября. О необходимости сменить премьера и правительство и о проведении внеочередных парламентских выборов ранее заявлял также президент страны Армен Саркисян.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

«Никол, это твои последние часы»: Пашиняну выдвинули ультиматум

Почти 50% жителей Армении поддерживают отставку Пашиняна

В Ереване проходит многотысячный митинг оппозиции