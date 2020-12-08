Оппозиционные партии Армении начинают протесты по истечении срока ультиматума Пашиняну

Представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян заявил, что семнадцать оппозиционных партий Армении начинают акции протеста после истечения срока, в течение которого они требовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Ранее оппозиция Армении поставила ультиматум премьеру с требованием уйти в отставку до 12.00 по местному времени 8 декабря.

«Дорогие сограждане, как видите, сейчас уже 12:08, а Пашинян не подал в отставку. Начиная с этой секунды до 17.00 вы свободно можете устраивать акции мирного гражданского неповиновения», — сказал он в ходе прямого эфира на своей странице в Facebook.

Сагателян призвал соотечественников действовать в рамках закона и не поддаваться на провокации. Правоохранителей он попросил обеспечить возможность гражданам провести мирные акции.

Почти месяц оппозиция Армении выходит на улицы с требованием отставки Пашиняна после договора о прекращении огня в Нагорном Карабахе 10 ноября. О необходимости сменить премьера и правительство и о проведении внеочередных парламентских выборов ранее заявлял также президент страны Армен Саркисян.

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