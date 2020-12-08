В бундестаге заявили о провале санкционной политики Германии против РФ

Правительство Германии должно признать, что санкционная политика в отношении России провалилась, заявил спикер фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) по внешнеполитическим вопросам Армин-Паулюс Хампель. Его слова передает RT.

Хампель отметил, что в результате неправильной санкционной политики правительства ФРГ пострадали обе страны и «не в последнюю очередь немецкая экономика».

Безопасность и стабильность в Европе достижимы только при участии РФ, считает политик. Более того, по его словам, Россия является самым большим соседом Германии на востоке, и мировой державой, с которой Берлину «разумнее было бы развивать хорошие отношения».

«Правительство Германии должно признать, что здесь, как и во многих других конфликтах с нашим участием, это участие ни к чему не привело. Санкционная политика провалилась», — заключил Хампель.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мир вместо угроз: в бундестаге выступили за дружбу с Россией

— В Германии отреагировали на зеркальные санкции России из-за Навального

— Семь стран присоединились к санкциям ЕС против России за кибератаку на Бундестаг