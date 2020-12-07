Евросоюз заявил, что «поведение Турции ухудшилось»

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза заключили, что поведение Турции ухудшилось. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, пишет ТАСС.

«Министры согласились, что фундаментальных изменений в поведении Турции нет, наоборот, оно ухудшилось в некоторых аспектах. Эволюция не позитивная», — сказал Боррель.

Он уточнил, что это будет обсуждаться на саммите глав государств и правительств 10-11 декабря.

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