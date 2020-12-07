Евросоюз заявил, что «поведение Турции ухудшилось»
Карина Казанцева
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Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза заключили, что поведение Турции ухудшилось. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, пишет ТАСС.
«Министры согласились, что фундаментальных изменений в поведении Турции нет, наоборот, оно ухудшилось в некоторых аспектах. Эволюция не позитивная», — сказал Боррель.
Он уточнил, что это будет обсуждаться на саммите глав государств и правительств 10-11 декабря.
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