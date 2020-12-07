Поклонская предложила Илону Маску переехать в Крым

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская предложила предпринимателю Илону Маску переехать из Калифорнии не в Техас, а в Крым.

Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Поклонская отметила, что в Крыму «большое количество космических объектов, а практически полное отсутствие пресной воды напоминает планету Марс», на которую американский предприниматель планирует отправить экспедицию.

«Приглашаю лично обосноваться на солнечном побережье полуострова и показать на деле, реально ли Вы сможете решить земные (а не межгалактические) задачи, которые нам поставила Украина, лишив людей пресной воды», – обратилась депутат к Маску.

Ранее СМИ сообщили о планах Илона Маска переехать из Калифорнии в Техас.

С 7 сентября в 39 населенных пунктах Крыма действует третий и самый жесткий этап ограничений подачи воды из-за засухи и обмеления водохранилищ. Питьевая вода подается строго по расписанию.

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