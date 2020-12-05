Байден рассказал о планах на церемонию инаугурации в условиях пандемии
Кандидат в президенты США Джо Байден, признанный рядом СМИ победителем президентской гонки, назвал безопасность американцев приоритетом при организации церемонии инаугурации в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции.
Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, трансляция велась на его Youtube-канале.
Байден подчеркнул, что церемония будет организована с учетом научных рекомендаций и мнения экспертов. В частности, он допустил отмену инаугурационного парада по Пенсильвания-авеню.
При этом демократ добавил, что, несмотря на пандемию, американцам нужно предоставить возможность отпраздновать это событие.
Инаугурация следующего президента США состоится 20 января.
3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства стали демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.
7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.
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