Байден рассказал о планах на церемонию инаугурации в условиях пандемии

Кандидат в президенты США Джо Байден, признанный рядом СМИ победителем президентской гонки, назвал безопасность американцев приоритетом при организации церемонии инаугурации в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, трансляция велась на его Youtube-канале.

Байден подчеркнул, что церемония будет организована с учетом научных рекомендаций и мнения экспертов. В частности, он допустил отмену инаугурационного парада по Пенсильвания-авеню.

При этом демократ добавил, что, несмотря на пандемию, американцам нужно предоставить возможность отпраздновать это событие.

Инаугурация следующего президента США состоится 20 января.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства стали демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

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