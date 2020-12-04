Додон пообещал, что не даст Санду применить силу в Приднестровье
Президент Молдавии Игорь Додон заверил, что не даст избранному главе государства Майе Санду использовать силу в Приднестровье. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия-24».
Он отметил, что у нового лидера республики нет возможности «пойти по силовому варианту».
«Мы ей этого не дадим и как партия самая большая, и как парламент, и как правительство, и как граждане Республики Молдова. Выйдем на протесты, будем защищать тот мир, который у нас сейчас есть», — сказал Додон.
Политик отметил, что диалог с Приднестровьем будет продолжен по линии правительства и парламента.
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