Додон пообещал, что не даст Санду применить силу в Приднестровье

Президент Молдавии Игорь Додон заверил, что не даст избранному главе государства Майе Санду использовать силу в Приднестровье. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия-24».

Он отметил, что у нового лидера республики нет возможности «пойти по силовому варианту».

«Мы ей этого не дадим и как партия самая большая, и как парламент, и как правительство, и как граждане Республики Молдова. Выйдем на протесты, будем защищать тот мир, который у нас сейчас есть», — сказал Додон.

Политик отметил, что диалог с Приднестровьем будет продолжен по линии правительства и парламента.

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