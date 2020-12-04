Украина направила ноту МИД Польши из-за календаря с российским Крымом

Посольство Украины в Варшаве направило ноту МИД Польши из-за календаря на 2021 год, где Крым обозначен как часть России. Об этом заявил украинский посол Андрей Дещица, передает РИА «Новости».

Ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что в религиозном календаре мусульман Польши на 2021 год под фотографиями мечетей в Симферополе, Феодосии, Бахчисарае и Старом Крыму размещена надпись о территориальной принадлежности к России.

По словам дипломата, посольство сначала обратилось в Религиозное объединение мусульман Польши с просьбой изменить надпись в календаре, она была удалена в электронной версии календаря.

В дальнейшем диппредставительство направило еще одно письмо в религиозное объединение с просьбой четко указать в календаре принадлежность Крыма к Украине. Ответа не поступило, поэтому была направлена нота в МИД Польши с изложением украинской позиции.

В польском ведомстве отметили, что готовы разобраться с этой ситуацией.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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