Мишустин предложил в ЕАЭС ввести свободу движения информации

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил участникам Первого Евразийского конгресса в ходе видеообращения ввести пятую свободу — движение информации. Об этом сообщает ТАСС.

Он обратил внимание на то, что в ЕАЭС активно ведется работа по исключению барьеров для других четырех свобод — движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.

Председатель российского правительства подчеркнул необходимость создания единого цифрового пространства стран союза.

«Нам необходимо ускоренно перевести экономики наших стран на новый технологический уклад, внедрить цифру во все отрасли», — сказал Мишустин.

Он отметил в том числе важность развития цифровой торговли.

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