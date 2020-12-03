В США назвали Россию, Китай и терроризм главными угрозами

Председатель Объединенного комитета начальников штабов американских ВС Марк Милли в ходе оборонного форума заявил, что Россия, Китай и терроризм — это вызовы, с которыми США должны считаться.

Он отдельно отметил угрозу со стороны Китая. По словам Милли, в ближайшие десятилетия КНР попытается уравновесить возможности своей армии с американской.

«Не только уравновесить, но и доминировать в вооруженном конфликте к середине века», — отметил он.

Милли добавил, что Китай стремится создать армию, которая сможет выступить в космосе, киберпространстве и на земле.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Палата представителей США приняла законопроект против компаний из Китая

— США ввели новые санкции против Ирана

— США ужесточили визовые ограничения для членов компартии Китая