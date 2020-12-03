В Госдепе заявили, что США никогда не признают Крым частью РФ

Заместитель госсекретаря США Стивен Биган заявил, что Вашингтон никогда не признает присоединение Крыма к России. Такое заявление он сделал во время министерской онлайн-встречи ОБСЕ, трансляция велась на сайте организации.

Он отметил, что США никогда не признают «российскую аннексию Крыма».

По словам Бигана, действия российской стороны на Украине «нарушают международное право». Он также заявил, что на Украине продолжается «агрессия» со стороны России.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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