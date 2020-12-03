«Новые люди» ответили на обвинения в сотрудничестве с Кремлем

«Новые люди» прокомментировали информационной атаку последних дней на партию.

«Похоже, нашу партию повысили - раньше о нас говорили как о личном проекте Алексея Нечаева, а сегодня нас называют проектом Кремля. Чувствуем себя недооцененными, но понимаем, что можем больше, и ждем, когда нас повысят до звания щупальца мировой закулисы или, скажем, филиала ордена рептилоидов.

Причина такого стремительного роста нашего статуса проста и понятна – мы показали хороший результат в избирательном цикле 2020. Социологические исследования фиксируют высокий потенциал партии, особенно среди молодежи и в крупных городах.

Партия может в сентябре 2021 года привести на участки новых избирателей, которые до этого не участвовали в выборах, потому что не видели силы, выражающей их интересы. А теперь она есть. Поэтому мы с оптимизмом смотрим на перспективы «Новых людей».

Интересно - даже те, кто нас атакует, признают тот факт, что «Новые люди» с высокой вероятностью проходят в следующий состав Государственной думы. Они пытаются занизить прогноз нашего результата (до скромных 5 % с небольшим). Однако планы «Новых людей» более амбициозны - и по партийному списку, и в одномандатных округах.

Понятно, почему нас атакуют провластные политологи или коронованные лидеры оппозиции. А вот почему некоторые СМИ так старательно ищут везде руку Кремля – это загадка. Создается ощущение, что у отдельных журналистов стоит задача показать, что никто ничего не способен сделать самостоятельно, что за всем кто-то стоит и всё куплено.

Мы часто слышим, что у людей в нашей стране «синдром выученной беспомощности». Мы не согласны. Как раз с людьми всё в порядке. Это у профессиональных оппозиционеров выученная беспомощность. Поэтому они и разучились побеждать.

Победа «Новых дюдей» на региональных выборах осенью этого года - заслуга тысяч наших активистов и сторонников. И результат на выборах в Госдуму будет их заслугой, а не Нечаева, Минченко и уж тем более Кремля.

Сегодня днём завершился четырехдневный семинар руководителей региональных отделений. 80 человек выработали общее понимание, как работать на земле, сверили свои планы и бюджет на ближайшие месяцы. От Кремля почему-то никто не приехал.

Мы видим, что сотни людей готовы стать кандидатами от партии на выборах в Государственную думу и законодательные собрания субъектов Федерации, бороться за перемены и побеждать.

Дело в том, что мы с вами - уже «Новые люди». Пришло новое время. А власть и привычные лидеры оппозиции застряли в 2010-х годах, а кто-то и в нулевых», — говорится в заявлении партии, опубликованном в телеграм-канале «Новых людей».