Адольф Гитлер набрал большинство голосов на выборах в Намибии

Названный в честь руководителя Третьего Рейха Адольфа Гитлера политик победил на выборах в Намибии. Об этом сообщает Daily Mail.

Так, за него проголосовали 85% респондентов. Он набрал 1196 голосов и попал в региональный совет. Партия Гитлера получила 57% голосов по всей стране, которая раньше являлась немецкой колонией.

Он рассказал, что такое имя выбрал для него отец, который не понимал, что олицетворял Гитлер. Мужчина пояснил, что в детстве считал свое имя абсолютно нормальным и лишь в подростковом возрасте понял, о ком идет речь.

Победитель выборов добавил, что жена называет его Адольф Ууона и иронично отметил, что не собирается «завоевывать Ошану» и не мечтает о «мировом господстве».

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