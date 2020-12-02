Российская вакцина будет доступна для других стран с начала 2021 года

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» будет доступна для других стран с начала 2021 года, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Об этом пишет РИА «Новости».

«В соответствии с духом партнерства «Спутник V» будет доступен другим странам для проведения массовых вакцинаций с начала следующего года», — сказал Дмитриев.

Он добавил, что РФПИ готов создавать партнерства и делиться технологией с другими государствами.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 643 млн заболевших, 44 млн выздоровели, больше 1,4 млн человек скончались. В России выявили уже 2,3 млн человек с COVID-19.

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