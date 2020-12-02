ОДКБ предложила встретиться представителям СНГ, ШОС, ОБСЕ, НАТО и ЕС

Лидеры стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности предложили встретиться представителям ОДКБ, СНГ, ШОС, ОБСЕ, НАТО и ЕС, чтобы обсудить стратегии безопасности стран. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на совместное заявление по итогам сессии Совета коллективной безопасности организации.

Лидеры подчеркнули, что безопасность каждого связана с безопасностью остальных. По словам политиков, такой объединительный подход используется ОДКБ, чтобы создать мир, свободный от конфликтов, сфер влияния и зон с различными уровнями безопасности.

«В этой связи предлагаем организовать встречу уполномоченных представителей ОДКБ, СНГ, ШОС, ОБСЕ, НАТО и ЕС для обсуждения принятых в этих организациях стратегий безопасности в качестве первого шага к формированию неделимого пространства безопасности», — говорится в заявлении.

Возможные дата и место встречи не уточняются.

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