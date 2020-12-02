Украинского вице-премьера задержали за пьяный дебош в Турции

Вице-премьера Украины Олега Уруского задержали за пьяный дебош в турецком отеле, рассказал депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива. Его слова передает РИА «Новости».

«Очередной позор для нашей страны», — заявил Кива.

Он также вспомнил недавний случай, когда министр инфраструктуры при посещении Казахстана предоставил поддельный ПЦР-тест на коронавирус.

Депутат пообещал потребовать у главы государства Владимира Зеленского увольнения «субъектов, позорящих страну».

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